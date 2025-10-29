Конгрессвумен Луна прокомментировала встречу с Дмитриевым

Анна Паулина Луна, член палаты представителей США от Республиканской партии, рассказала журналистам, что ее встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно и стороны нашли общие точки соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Конгрессвумен уточнила, что в прошедшие выходные встретилась с Дмитриевым, чтобы поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине.

В Кремле объяснили значение визита Дмитриева в США

«Несмотря на разочарование ястребов войны в Конгрессе и бюрократов Евросоюза, наживающихся на хаосе, наши переговоры были продуктивными. Мы нашли точки соприкосновения, основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении», — отметила Луна.

Ранее Дмитриев сообщил, что в ходе встречи с конгрессвумен Луной обсудил идею о строительстве тоннеля между РФ и Аляской.

По его словам, еще во времена Кеннеди и Хрущева Москва и Вашингтон обсуждали «мост мира» между странами.