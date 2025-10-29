Сенаторы США выдвинули Трампу требование из-за частичного сноса Белого дома

Американские сенаторы-демократы обвинили президента страны Дональда Трампа в якобы самообогащении за счет строительства бального зала, под которое лидер США запланировал снос Восточного крыла Белого дома. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как уточняется, там по требованию Трампа идут активные работы по обновлению отделки и добавлению новых элементов. Сенаторы заявили, что глава государства собирает спонсированные средства через трастовый фонд Национальной аллеи, который освобожден от налогов. При этом структура и условия взносов через эту организацию неясны.

По данным издания, неопределенный характер этой схемы говорит об опасениях в связи с тем, что Трамп «продает президентский доступ физическим и юридическим лицам», включая иностранных граждан и корпоративных акторов, которых есть личная заинтересованность в действиях администрации.

Сенаторы потребовали к 5 ноября раскрыть им подробности о спонсорах масштабного проекта. Газета пишет, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь также направил письма компаниям-подрядчикам, подключившимся к возведению зала. В своих обращениях политик заявил о «стремительно меняющихся и тайных условиях» проекта.

В октябре американский президент Дональд Трамп анонсировал строительство бального зала в Белом доме для приема глав государств и других высокоранговых гостей. На эти цели планируется потратить 300 миллионов долларов.

Ранее глава США признался, что решил обновить интерьер Белого дома, выделив деньги из своего кармана, поскольку до его избрания состояние резиденции не соответствовало ее статусу. Многое он перенес из собственного особняка в Мар-а-Лаго.