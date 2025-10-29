В США отреагировали на появление новой российской авиабомбы

Российские экспериментальные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поражать цели на расстоянии до 200 километров. Об этом пишет The National Interest.

Автор сравнивает российскую разработку с американскими JDAM, которые оснащают комплектом наведения, превращающим «глупые» бомбы в «умные».

«Если она окажется эффективной, новая планирующая бомба станет для российских истребителей и бомбардировщиков дополнительным вариантом нанесения ударов», — говорится в материале.

25 октября конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев выразил мнение, что российская армия пополнила свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, которые способны изменить ход боевых действий.

Бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Военные утверждают, что один такой удар может полностью уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

