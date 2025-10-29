В США назвали условие России для переговоров по Украине
Россия не будет соглашаться на прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров. Условие РФ назвал американский эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети Х.
По его словам, Россия никогда не согласится на паузу в боевых действиях, однако это не означает, что Москва не готова к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украине возникла из-за нежелания Киева идти на контакт.