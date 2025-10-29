Родственники украинских военных вышли на митинг в Киеве

Родственник украинских военных вышли на новый митинг в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, они требуют от властей прояснить ситуацию с пропавшими без вести бойцами ВСУ, а также эвакуировать из зоны боевых действий тела погибших. При этом, подобные акции проходят в Киеве уже не в первый раз — родственники военных начали выходить на такие акции еще с августа.

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших», — сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.

Напомним, что последний подобный митинг прошел 26 октября.