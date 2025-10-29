Президент Грузии поддержал запрет трех оппозиционных партий

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддержал решение правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» через суд запретить деятельность трёх оппозиционных партий, включая основанную экс-главой государства Михаилом Саакашвили.

«Когда они так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде... возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что очередная попытка оппозиции устроить «майдан» в республике провалилась.

По его словам, за этим стояла партия Саакашвили.