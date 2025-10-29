Зеленский созвал экстренное заседание из-за ситуации в Покровске

Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Ставки по ситуации в Покровске (российское название — Красноармейск), пишет портал EADaily со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

«Покровская воронка» — так бойцы называют участок, где линия соприкосновения выгнута дугой. Любое движение внутри этой дуги оборачивается потерями: открытая равнина простреливается насквозь, техника работает на пределе.

Источник отметил, что участники встречи предположительно будут обсуждать риски отвода войск из «покровской воронки».

По его словам, главком ВСУ Александр Сырский вчера заявил руководителю офиса президента Андрею Ермаку, что он не располагает резервами для деблокады города, а ввод спецназа ГУР «был актом отчаяния».

На Банковой паника из-за ситуации в Покровске, поскольку Сырский «до последнего обещал удерживать ситуацию», пояснил источник.

Ранее журналисты New York Times сообщили, что украинские военные в Покровске находятся в критическом положении.

«Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они все больше и больше продолжают наращивать свое присутствие, стараясь полностью заполонить город своими силами», — признал Денис, оператор БПЛА.

По его словам, российские военнослужащие активно продвигаются вглубь города, выбивают украинских боевиков из населенного пункта.