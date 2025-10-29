Лидер «Союза независимых социал-демократов» в Республике Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за снятие санкций. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

Министерство финансов США сообщило в среду о том, что Додик и его семья — сын Игорь и дочь Горица — были исключены из списка санкций. Ограничения против лидера боснийских сербов вводились дважды: в 2017 и 2022 годах.

— Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили большую несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям, несправедливость, которую совершили администрации (экс-президентов США Джо) Байдена и (Барака) Обамы, — говорится в публикации.

Снятие санкций также коснулось более 30 физических и юридических лиц из Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, передает РИА Новости со ссылкой на слова члена президиума БиГ от сербского народа Жельки Цвиянович.

В то же время Вашингтон ввел новые санкции против России. На пресс-конференции в Белом доме Трамп со словами «посмотрим, как все сложится» заявил, что влияние новых санкций в отношении РФ будет заметно через полгода. 24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил главе США: «Действительно посмотрим».