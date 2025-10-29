Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Как рассказала парижский прокурор Лор Бекко, подозреваемые признали свое участие в ограблении музея. Каких-либо дополнительных подробностей прокурор не озвучила.

«Двое подозреваемых признали свое участие в ограблении музея», — заявила он.

Напомним, что ограбление Лувра состоялось 19 октября. Грабители пробрались в музей, после чего похитили девять ювелирных украшений, включая поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо. Ущерб от их действий оценивается в 88 миллионов евро.

Ранее французская полиция арестовала двух подозреваемых в ограблении Лувра.