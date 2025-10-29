Обозреватель Евгений Умеренков в своей статье в kp.ru ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского цитатой из репризы актера советской эстрады и юмориста Аркадия Райкина. Поводом послужили заявления украинского лидера о ситуации в Покровске (российское название — Красноармейск).

«Котел? Ни в какие котлы мои войска не попадали!», – приводит «Би-би-си» его cлова.

Президент Украины заявил, что, «согласно снимкам с беспилотников», в этом городе находятся «около 200 российских солдат».

«И еще: «По словам Зеленского, в этом районе численность российских солдат в восемь раз превышает численность украинских». «Скока-скока?» - невольно вспоминается реприза Аркадия Райкина. Это получается, что Покровск удерживают всего 25 бравых всушников?» — написал Умеренков.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться.

