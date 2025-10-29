На Западе отреагировали на слова Путина о «Посейдоне»

Заявление президента России Владимира Путина об испытаниях безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» встревожило западные страны, пишет британская газета Express.

Журналисты обратили внимание на то, что торпеда способна пройти под водой значительные расстояния, может преодолеть все западные системы обороны.

Напомним, что в среду, 29 октября, российский лидер рассказал бойцам СВО о прошедших накануне испытаниях «Посейдона». Президент заметил, что перехват аппарата невозможен, по скоростям и глубинам ему нет аналогов в мире.

«Способны вызывать цунами»: эксперт о новых российских суперторпедах «Посейдон»

Разработчиками проекта выступили ведущие отечественные организации — ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит», имеющие большой опыт в создании стратегических морских средств обороны.

Во время испытания аппарат находился под контролем специалистов, полностью выполнил поставленные задачи и подтвердил расчетные характеристики.

Ранее западные СМИ сообщили, что российская межконтинентальная ракета «Буревестник», успешно прошедшая испытания, может преодолеть разрабатываемую и внедряемую в США комплексную систему ПВО «Золотой купол».