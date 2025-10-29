Определенные страны коллективного Запада стремительно теряют власть. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает ТАСС.

Он также заявил, что эти государства привыкли столетиями жить за счет Глобального Юга. Поэтому, по его словам, им трудно встроиться в новую модель, в которой предполагается справедливо относиться к каждому государству. Рыженков добавил, что Евразия «от Лиссабона до Джакарты будет только сильнее, мощнее и успешнее».

Помимо этого, он рассказал, что страны Евразии обладают огромным человеческим ресурсом и технологиями, которым Западу еще стоит поучиться.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что власти Литвы планируют получить «финансовый куш» из бюджета Евросоюза (ЕС), эскалируя напряженность с Минском. По его словам, литовские политики намерены добыть средства от ЕС, используя подобную тактику эскалации напряженности и анонсируя создание «стены дронов», а также закрывая границу с Белоруссией.