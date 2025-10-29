В Белоруссии рассказали о потере власти западными странами

Lenta.ruиещё 1

Определенные страны коллективного Запада стремительно теряют власть. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает ТАСС.

© ТАСС

Он также заявил, что эти государства привыкли столетиями жить за счет Глобального Юга. Поэтому, по его словам, им трудно встроиться в новую модель, в которой предполагается справедливо относиться к каждому государству. Рыженков добавил, что Евразия «от Лиссабона до Джакарты будет только сильнее, мощнее и успешнее».

Помимо этого, он рассказал, что страны Евразии обладают огромным человеческим ресурсом и технологиями, которым Западу еще стоит поучиться.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что власти Литвы планируют получить «финансовый куш» из бюджета Евросоюза (ЕС), эскалируя напряженность с Минском. По его словам, литовские политики намерены добыть средства от ЕС, используя подобную тактику эскалации напряженности и анонсируя создание «стены дронов», а также закрывая границу с Белоруссией.