Стало известно о планах Трампа встретиться с Орбаном

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что место встречи Трампа и Орбана пока не определено, однако ранее премьер объявлял о своем предстоящем приезде в Вашингтон. Во время визита венгерский политик планирует обсудить защиту республики от последствий санкций США на российскую нефть.

«Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября, сообщил источник, знакомый с этим вопросом», — говорится в тексте.

Ранее премьер Венгрии заявил, что саммит главы РФ и США в Будапеште состоится. По словам Орбана, «то, что задерживается, все равно состоится».