На Украине задержали сотрудника ТЦК, устелившего постель долларами

Государственное бюро Украины в своем Telegram-канале сообщило о задержании сотрудника закарпатского ТЦК (территориального центра комплектации), который помогал уклонистам от мобилизации за $3-4 тыс.

Мужчина был арестован при получении 10 тыс. долларов от военнослужащих, желающих уклониться от службы в ВСУ. При обыске в квартире сотрудника ТЦК была обнаружена кровать, которую тот устелил долларовыми купюрами разного номинала, вероятно, для подсчета.

По данным украинских следователей, мужчина тайно выводил с территории центров территориального комплектования уклонистов, а также помогал покинуть резервный батальон лицам, помещенным туда после самовольного оставления части (СЗЧ).

За эти действия ему грозит до восьми лет лишения свободы за «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период».

До этого в Тернопольской области мужчины вытащили мобилизованного из машины ТЦК и были задержаны. Им грозит от пяти и до восьми лет заключения.