Франция снова отказала Киеву в экстрадиции олигарха

Апелляционный суд Парижа, как пишет украинское издание "Зеркало недели", отказал Киеву в экстрадиции украинского олигарха Константина Жеваго.

Франция, как сообщается, повторно отказала в экстрадиции Жеваго. Апелляционный суд Парижа, исследовав «предоставленные НАБУ и САП материалы», пришел к выводу: суд на Украине не сможет обеспечить гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека во время рассмотрения этого дела.

В декабре 2022 года советник по коммуникациям ГБР Украины Татьяна Сапьян заявила, что Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел, он был задержан в Куршевеле. До этого издание "Украинская правда" сообщало, что ГБР пришло с обысками на предприятия бизнесмена из-за подозрений в их деятельности в интересах России.

Жеваго 6 января 2023 года вышел на свободу под залог, он не имел права покидать Францию. В конце марта 2023 года апелляционный суд Шамбери отказался по требованию Киева экстрадировать олигарха. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции также отказал экстрадировать Жеваго. Кроме того, ВС Франции снял с него существующие ограничения.