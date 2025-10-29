Главы государств и правительств европейских стран, ближайшие соратники не позволят президенту США Дональду Трампу заключить мир на Украине, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom капитан морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.

По его словам, на Западе нет ни одной благоразумной политической силы — и потому в вопросах урегулирования остается полагаться только на Россию.

«В Европе есть люди, которым просто все равно. Конфликт на Украине и более масштабный конфликт с Россией выгоден для них — будь то по политическим, экономическим или просто идеологическим причинам. Это реально страшно», — отметил Хо.

Вэнс изменил мнение о конфликте на Украине

Офицер заметил, что американцы и европейцы не могут верить своим лидерам, не могут надеяться на то, что власти сделают «что-то хоть немного разумное, обоснованное, моральное, не контрпродуктивное». Он добавил, что в этом вопросе можно полагаться только на русских.

Кроме того, уточнил Хо, есть понимание, что Запад оказывает колоссальное давление на российское правительство.

«Я просто не вижу признаков того, что в ближайшем будущем может появиться политическая фигура, способная оттащить Соединенные Штаты и Европу от этой продолжающейся катастрофы», — констатировал военный.

Хо подчеркнул, что Трамп был величайшей надеждой жителей западных стран, он действительно пытался завершить конфликт на Украине миром.

«Но ему особенно мешали европейцы. Также ему нанесли большой урон его же собственные люди», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что европейцы предпринимают значительные усилия для срыва переговорного процесса, стремятся отговорить Трампа от проведения саммита с Россией в Будапеште.