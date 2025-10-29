Министр обороны Бельгии отрезвил призывающих не опасаться Россию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все страны НАТО. Москва, по его данным, может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы».

Так он в интервью De Morgen прокомментировал тезис профессора международной политики Хендрика Воса, усомнившегося в необходимости наращивать военный бюджет. По мнению профессора, европейские страны НАТО располагают большим количеством оружия, чем Россия.

Франкен не согласился с Восом, указав, что эта точка зрения ошибочна, а РФ нарастила свои возможности.

«Люди, утверждающие, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются», - отметил глава бельгийского военного ведомства. «Это геополитическая сверхдержава, - продолжил он. - С сильной армией и огромным боевым духом».

«Они победили в Чечне, доминировали в войне в Сирии в течение 10 лет, активны в Африке на многих фронтах», - перечислил бельгийский министр.

Между тем в Европе «даже нет центрального командования».