ХАМАС и Израиль выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Мы очень активно взаимодействовали с обеими сторонами, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. И участие США, конечно же, сыграло ключевую роль. Я считаю, что то, что произошло вчера, было нарушением [перемирия], и мы ожидали, что подобное нарушение произойдет и последует ответ», — сказал он.

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в Газе. После этого израильский премьер распорядился нанести удары по анклаву.