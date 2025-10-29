Бутылку с письмом от солдат Первой мировой войны нашли на пляже

Бутылку с письмами, написанными двумя солдатами за несколько дней до отправки на Первую мировую войну, обнаружили на одном из пляжей Австралии.

Ее нашла семья по фамилии Браун. Из бутылки были извлечены два письма, написанные карандашом 15 августа 1916 года. Автор одного - 27-летний Малкольм Невилл, второго - 37-летний Уильям Харли. Оба служили моряками на корабле, который перевозил в годы Первой мировой австралийских военных в Европу.

Судя по всему, бутылку с письмами бросили в океан, не успев далеко отплыть от берегов Австралии. По словам женщины, нашедшей бутылку, она недолго находилась в воде, и ее выбросило на берег, где она и пролежала больше века в песке.

Как сообщает Associated Press, бумага внутри бутылки была влажной, но текст можно было прочитать. Женщина связалась с родственниками авторов и вот что узнала.

Через год после написания записки, один из авторов - Невилл - погиб на фронте. Второй - Харли - был дважды ранен, вернулся домой, но умер в 1934 году от рака. Родственники считают, что болезнь стала следствием воздействия отравляющих газов на полях сражений.

Невилл просил нашедшего бутылку передать послание матери Робертине Невилл, проживающей в Южной Австралии. К этому времени мать уже умерла и письмо получила внучка воина Харли Энн Тернер, назвавшее послание чудом.

Внучатый племянник Невилла по имени Херби заявил, что семью объединило "невероятное" послание. Херби добавил, прочитав записку: "Похоже, он был рад отправиться на войну. Так грустно, что это произошло. Так грустно, что он погиб".