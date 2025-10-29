Брюссель не позволяет странам-участницам Европейского союза (ЕС) разговаривать с Россией, тем самым изолируя государства и принося им вред.

Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Когда-то Евросоюз был мирным сообществом, приносившим экономическую выгоду своим государствам — участникам. Теперь же руководство ЕС требует, чтобы эти страны стали изгоями, воруя активы или уничтожая национальные бюджеты для финансирования войны. Никому из них не позволено поднять трубку и поговорить с Россией», — отметил эксперт.

Польский премьер высказался об очаровании Москвой

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры стран Европы, обвиняя Россию в подготовке вторжения в страны Североатлантического альянса и ЕС, обманывают свои народы и расчехляют топор войны.

Дипломат в очередной раз повторил позицию Москвы о том, что у нее нет и не было намерений нападать на страны Евросоюза или НАТО.