Песков ответил на слова Трампа о превосходстве США по ядерным подлодкам

Для России главное обращать внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, для нас это главное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о превосходстве России по ядерным подводным лодкам. По словам главы Белого дома, США занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям. Как он сказал, все остальные страны хотят покупать вооружения у Вашингтона.

«Это глава Соединенных Штатов. У нас в этом плане есть наш президент. Мы, мы в первую очередь обращаем внимание на заявление нашего президента», — заявил Песков.

СМИ: Трамп дал России полгода на победу в СВО

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на якобы неэффективность ограничительных мер, фактически предоставил России «шестимесячный период» для достижения целей спецоперации, сосредоточив внимание на полном контроле над Донбассом. Позднее он не раз выражал готовность к встрече с Владимиром Путиным для заключения «сделки». Об этом рассказал обозреватель Сергей Латышев.

Трамп оказался под давлением Евросоюза и антироссийских кругов в США, поэтому поставил на паузу договоренности, достигнутые с Москвой.

В России, отметил эксперт, учитывают сложное положение американского лидера и видят в нем более предпочтительного партнера, чем Джо Байдена.

Отрекшаяся от православия Поклонская взяла себе неожиданное имя

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая ранее призналась, что не исповедует православие, официально сменила имя. Теперь ее зовут Радведа. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Сергей Мардан.

Новое имя Поклонской появилось в судебных материалах к иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. Мардан подкрепил информацию копией страницы из материалов дела. Там рядом с прежней фамилией Поклонской указано имя «Радведа».

Путин заявил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного катера «Посейдон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал об этом во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка Минобороны РФ. Там он пообещался со служащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.

По словам главы государства, «Посейдон» оснащен ядерной энергетической установкой, которую удалось успешно запустить — на нем аппарат прошел «определенное количество времени».

Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил смену гардероба президента Украины Владимира Зеленского. Интервью с ним публикует New York Post.

Журналистка Миранда Девин обсудила с гостем изменение стиля Зеленского, который теперь делает выбор в пользу более деловых нарядов. Вэнс признался, что они перевернули страницу во взаимоотношениях после перепалки по поводу внешнего вида украинского президента.

«Он [Зеленский] перевернул страницу. Он носит костюмы», — отметила с улыбкой журналистка, после чего сторонник Трампа рассмеялся и подтвердил ее слова.

Военкор рассказал о судьбе 10 тысяч солдат ВСУ, оказавшихся в окружении

Судьба 10 тысяч солдат украинской армии, оказавшихся в окружении российских войск, находится под вопросом. Об этом в статье для «КП» заявил военкор Григорий Кубатьян, который отметил, что сдаться военным ВСУ не дают свои.

Напомним, что 26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об окружении украинских войск в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), Димитрова (Мирноград) и Купянска. В общей сложности в котлы попали более 10 тысяч украинских солдат. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи военных ВСУ в плен.

Кубатьян отмечает, что эти меры включают в себя коридоры, по которым могут выйти желающие сдаться, листовки с инструкциями, радиоволну 149.200 «Волга» и дроны, которые укажут на безопасный маршрут. Однако неизвестно, отнесется ли с милосердием руководство Украины к собственным солдатам.

В России возникли проблемы с рыбными консервами

За первые девять месяцев 2025 года производство рыбных консервов в России сократилось на один процент, до 139 тысяч тонн, хотя падение началось только во втором полугодии. Об этом со ссылкой на данные Рыбного союза, основанные на статистике Росстата, пишут «Ведомости».

Представитель организации рассказал, что в июле объем выпуска сократился сразу на 25 процентов. По его словам, главной проблемой стала неудачная путина. Если в 2024 году вылов сардины иваси превысил 560 тысяч тонн, то в этом пока добыто всего 50 тысяч. Что касается выпуска консервов в начале года, то есть обеспечил прошлогодний улов.

Продажи такого вида продукции в магазинах падают в натуральном выражении, но растут в денежном. По итогам первого полугодия результат 95,6 миллиона килограммов (минус 7,8 процента) и 51,8 миллиарда рублей (плюс 9,2 процента).

«Абсурд какой-то»: Хазанов ответил на обвинения

Народный артист РФ и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов возмущен слухами о закупке икры за государственный счет, передает «Абзац».

Напомним, что в средствах массовой информации ранее появилась информация о том, что Московский театр эстрады планирует закупить черную икру на сумму 500 тысяч рублей за счет государственных средств. Однако Хазанов в беседе с Telegram-каналом категорически отверг эти сообщения.

«Спросите у тех, кто это пишет! Журналисты такое пишут, что меня сильно удивляет. Я прожил большую жизнь. Что происходит вокруг? Это абсурд какой-то!», – отметил Хазанов.

Названа причина смерти актёра из «Полицейского с Рублёвки» Романа Попова

Российский актёр Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался от осложнений после проведённой химиотерапии.

«Роман Попов умер вчера (28 октября. — RT) в Подмосковной больнице от осложнений после проведённой химиотерапии», — говорится в Telegram-канале артиста.

У актёра остались трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.

Toyota возвращается: прошли переговоры компании с российскими дилерами

Toyota провела тайную встречу с ведущими российскими дилерами. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя одной из дилерских сетей.

Подтвердил интерес японской компании к возобновлению деятельности в России и бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

По его словам, автопроизводитель уже организовал несколько дилерских конференций и активно продвигает импорт своих автомобилей через Китай.

