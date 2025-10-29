У Украины нет логических причин продолжать конфликт из-за отсутствия пехоты и резервов.

Об этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал на своей странице в социальной сети X.

«Дрон не может захватить или удержать территорию; для этого нужен человек. Если у вас нет пехоты и резервов, вы просто не сможете выиграть войну, даже если у вас есть ракеты. Эту проблему невозможно обойти стороной. Это война на истощение. У украинской стороны просто нет никаких логичных причин продолжать борьбу», — сказал он.

По его словам, математика на поле боя существует, какими бы отвратительными ни были ее расчеты. Он отметил, что чем дольше игнорируются ее реалии, тем больше украинцев обрекают на бессмысленную кончину.

Ранее Дэвис заявил, что одержимость украинского лидера Владимира Зеленского является одной из причин новых антироссийских санкций, решение о введении которых принял президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Зеленский постоянно внушает главе Белого дома мысль о рестрикциях против Москвы.