В Литве решили временно закрыть автомобильную границу с Белоруссией

Литва решила на месяц полностью закрыть автомобильную границу с Белоруссией.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Ингу Ругинене.

«Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определенные угрозы», — сказала она в ходе заседания кабинета министров Литвы.

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о пунктах «Шальчининкай» и «Мядининкай», они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с появившимися в воздушном пространстве республики метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

27 октября литовские власти вновь закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. В тот же день белорусское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и вручило ему ноту протеста.