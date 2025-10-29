Европа охвачена военной лихорадкой, поэтому хочет отправить киевскому режиму почти €200 млрд на вооружение и функционирование страны.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час».

«Когда речь идёт о мобилизации €60 млрд из средств европейского народа на вооружение украинской армии или об отправке €130 млрд на Украину... это трудно назвать чем-то иным, кроме как подготовкой к войне», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Сийярто отмечал, что безопасность в мире может укрепить только «евразийский диалог». Также он назвал нереальным создание архитектуры безопасности в Европе без России.