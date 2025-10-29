Вице-президент США объяснил перепалку с Зеленским в Белом доме

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс признался, что не планировал конфликтовать с главой Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом в феврале этого года. Он высказался о перепалке с украинским лидером в интервью New York Post (NYP).

«Я был расстроен, потому что почувствовал некую грубость», — объяснил он.

Вэнс также допустил, что спор с Зеленским — это «самое известное», что он когда-либо делал. Вице-президент США отметил, что любой иностранный лидер, который приходит в Овальный кабинет, «должен соблюдать правила места, в котором находится».

Конфликт между Зеленским и Вэнсом произошел во время переговоров украинской и американской делегаций в Белом доме. Американский политик в ходе обсуждения обстановки на фронте указал на нехватку мужчин, с которой столкнулся Киев. В ответ Зеленский заявил, что Вэнс «не был на Украине».