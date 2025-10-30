Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов

Правительство Германии отказалось в ответе на запрос парламентской фракции «АдГ» раскрывать данные о том, какие замеченные в радикализме неправительственные организации и проекты финансирует в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

По данным телекомпании, правительство Германии сообщило, что, назвав эти НПО, «подвергнет значительному риску как эти организации, так и работающих в них».

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Майя Битадзе заявила, что «отказ раскрывать данные об объемах и целях финансирования подтверждает, что правительство Германии направляет средства скрытно и поэтому противится грузинскому закону «О прозрачности иностранного финансирования».

По ее словам, эти суммы поступают в Грузию «в ущерб нашим национальным интересам».

Ее коллега по парламенту и партии Зураб Руруа заявил, что «Германия должна назвать, на что тратятся ее деньги в нашей стране и связано ли это с поддержкой радикализма».

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее парламентская фракция «АдГ» обратилась к правительству страны с запросом о деятельности посла Германии в Грузии Петера Фишера. Партия требует ответы на вопросы, соответствует ли действительности то, что посол арендует собственность у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе. Также «АдГ» интересуется, насколько часто посол Германии встречается с оппозиционерами и с какими целями. «Альтернатива для Германии» также затребовала ответы на вопросы, встречается ли Фишер с властями Грузии и не нарушает ли он Венскую конвенцию. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал интерес партии «Альтернатива для Германии» к деятельности посла этой страны в Тбилиси Петера Фишера, резко критикующего власти страны и открыто поддерживающего радикальную оппозицию.