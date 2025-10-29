Вэнс высказался об отношениях с Зеленским после перепалки в Белом доме

Перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале — это «самое известное», что он делал.

© MARC ISRAEL SELLEM/EPA/TACC

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью New York Post.

«Конфронтация с Зеленским 28 февраля была вероятно, самым известным поступком, который я когда-либо совершил или, возможно, совершу», — заявил он.

До этого Вэнс назвал полезной для американцев перепалку с Зеленским, произошедшую в феврале в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, между США и Украиной есть множество точек соприкосновения, но иногда между странами возникают некоторые разногласия.

Он объяснил, что во время работы предыдущей администрации Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов «без какой-либо реальной цели, без какой-либо реальной дипломатии и без реального понимания того, что США собирались купить на эти сотни миллиардов долларов».

28 февраля президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в перепалку во время брифинга перед встречей в Белом доме.