Джей Ди Вэнс поменял свое мнение о конфликте на Украине. Вице-президент США признался в этом в интервью для The New York Post. Еще шесть месяцев назад соратник Трампа был убежден, что боевые действия никогда не закончатся.

По словам Вэнса, он думал, что даже через 15 лет бои все еще будут продолжатся. Однако месяц назад он пришел к выводу, что стороны достигли невероятного прогресса на пути к миру. Кроме того, политик считает, что отношения между США и Украиной стали намного более продуктивными после его печально известного взрыва в Овальном кабинете, направленного против украинского лидера Владимира Зеленского.

Вэнс: перепалка с Зеленским стала самым известным, что я когда-либо делал

Вице-президент США отметил, что Белый дом пытается наладить продуктивные отношения как с украинцами, так и с русскими, потому что хочет положить конец этому конфликту. Вэнс подчеркнул, что у него, как и у Дональда Трампа, очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами.