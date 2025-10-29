Что происходит в мире сегодня: побег обезьян и лазерное оружие Германии

ВМС Германии могут получить лазерное оружие к 2029 году, а в США после автомобильной аварии сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID-19. «Рамблер» собрал главные новости в мире на сегодняшний день.

© 13160449/iStock.com

ВМС Германии достанется лазерное оружие

К 2029 году военно-морские силы Германии планируют получить на вооружение новейшие лазерные системы. Такой информацией поделился немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG.

Уточняется, что новая лазерная система станет действенным и рентабельным дополнением к обычным управляемым ракетам. В исследовательском центре в Меппене, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, успешно прошли испытания первых образцов лазерного оружия.

В США заявили о желании Трампа начать войну в Венесуэле

Член палаты представителей Рашида Тлаиб заявила, что президент США Дональд Трамп планирует военные операции для свержения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Как стало известно, Тлаиб выразила осуждение в связи с заявлениями Трампа о планах развязать войну в Венесуэле и угрозами убийства людей в Карибском бассейне.

«Зона бедствия»: премьер-министр Ямайки высказался о стране после урагана «Мелисса»

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс охарактеризовал страну как зону бедствия после урагана «Мелисса». Об этом он сообщил 28 октября в социальных сетях, передают «Известия».

Подчеркивается, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной природным катаклизмом, был продлен указ о предотвращении резкого роста цен. Посольство России в Кубе предупредило туристов об ухудшении погоды из-за тропического шторма «Мелисса» в Карибском море. Шторм может пройти над восточными регионами Кубы 28-29 октября.

Лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID-19, сбежали

В Соединенных Штатах после дорожно-транспортного происшествия сбежали лабораторные обезьяны, зараженные гепатитом С и COVID-19. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может представлять угрозу для здоровья людей. О точной степени опасности, исходящей от этих животных, информации пока нет. Департамент штата информирует о случаях агрессивного поведения приматов, что вызывает беспокойство. Позднее издание уточнило, что все обезьяны, за исключением одной особи, были обнаружены и ликвидированы.

Новая помощь Украине

В ближайшие месяцы будет выделено $2 млрд на помощь Украине. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с Bloomberg TV.

Как уточнил Уитакер, ожидается, «что это будет сделано очень скоро». Постоянный представитель США при НАТО сообщил, что в начале декабря состоится встреча глав МИД, которая станет своего рода финалом всего процесса. Он также добавил, что в следующем году США, действуя через европейские страны, планируют поставить Украине американского оружия на сумму от $12 млрд до $15 млрд.

Соглашение по торговле между США и Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами стран-членов АТЭС в преддверии официального обеда, объявил о достижении торгового соглашения между Вашингтоном и Сеулом, передает РИА Новости. Президент США сообщил об успешной встрече, на которой удалось многое обсудить.