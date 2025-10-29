Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на якобы неэффективность ограничительных мер, фактически предоставил России «шестимесячный период» для достижения целей спецоперации, сосредоточив внимание на полном контроле над Донбассом. Позднее он не раз выражал готовность к встрече с Владимиром Путиным для заключения «сделки». Об этом рассказал обозреватель Сергей Латышев.

Трамп оказался под давлением Евросоюза и антироссийских кругов в США, поэтому поставил на паузу договоренности, достигнутые с Москвой.

В России, отметил эксперт, учитывают сложное положение американского лидера и видят в нем более предпочтительного партнера, чем Джо Байдена.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Латышев считает, что новые санкции, инициированные Трампом, служат «дымовой завесой» и нацелены скорее на внутреннюю политическую игру, чем на реальное давление на Москву. По его словам, Вашингтон стремится подтолкнуть Киев и европейские страны к переговорам на условиях, более выгодных России, передает «Царьград».

В зарубежных СМИ появилась информация, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп изменил свою позицию касаемо украинского конфликта. При этом сам американский президент заявил, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, Путин «определенно что-то заберет».