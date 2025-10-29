Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо «быть очень осторожным», так как именно он остается помехой для решения конфликта на Украине.

Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, украинский лидер стал «постоянной помехой» для России.

Как отмечал ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен, Россия не согласится заключить мирный договор с Украиной без гарантий безопасности для своих территорий.

Он обратил внимание на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности о том, что цель регионального содружества в конфликте на Украине заключается в раздроблении России на несколько более мелких государств.