В Европе неожиданно высказались по поводу предстоящих выборов в Нидерландах

В Нидерландах начались парламентские выборы, исход которых рассматривается как важный тест на прочность европейского популизма, пишет Reuters.

Голосование станет ответом на вопрос, продолжает ли набирать силу это политическое течение или же его рост достиг своего предела. Основная борьба развернулась между харизматичным лидером и мастером эпатажа Гертом Вилдерсом, чья Партия свободы (PVV) в прошлом году неожиданно заняла первое место, и коалицией умеренных центристских сил.

Программа Вилдерса, вдохновлённая риторикой Дональда Трампа, включает жёсткие антимиграционные меры, такие как полное прекращение приёма беженцев и депортация мужчин-украинцев для участия в военном конфликте.

Несмотря на лидерство в опросах, его путь к власти остаётся крайне затруднительным. Четыре основные центристские партии — от христианских демократов до либералов — заранее исключили возможность вхождения в коалицию с PVV. Это означает, что для формирования правительства Вилдерсу потребуется абсолютное большинство, что маловероятно.

Примечательно, что почти половина избирателей оставалась неопределившейся вплоть до дня голосования, что добавляло интриги финальному этапу кампании. Эти выборы проходят на фоне растущей поддержки правых и националистических партий по всей Европе — от Франции и Германии до Великобритании.

Поэтому итоги голосования в Нидерландах станут своего рода барометром, измеряющим реальное влияние правопопулистских идей на континенте и их способность трансформироваться из протестного движения в реальную власть.