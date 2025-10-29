Выяснилось время встречи Трампа и Си Цзиньпина в Пусане

Согласно источникам в Белом доме, встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином намечена на первую половину дня четверга по времени Восточного побережья США, хотя точное время ещё уточняется.

Как сообщают новостные агентства, 30 октября 2025 года в Пусане, Южная Корея, ожидается проведение переговоров между президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По заявлению Министерства иностранных дел КНР, во время саммита лидеры государств намерены рассмотреть пути дальнейшего развития американо-китайских связей и затронуть темы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон.

Со своей стороны, Трамп заявил о намерении поднять вопрос о снижении объёмов российской нефти, закупаемой Китаем, а также обсудить перспективы урегулирования украинского конфликта.