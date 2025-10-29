Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» сохранила большинство в парламенте, а президент Майя Санду усиливает репрессии. Как сообщает РИА Новости, Кишинев, фактически находящийся под контролем проукраинских и прозападных политиков, готовится к «окончательному решению вопроса Приднестровья».

«Это часть Молдовы»

В недавнем интервью Санду заявила, что Россия якобы купила до 10% голосов на референдуме по евроинтеграции в 2024 году, но в 2025 году сеть ликвидировали, из-за чего парламентские выборы прошли лучше. В действительности, победу ее партии обеспечила диаспора — за границей наблюдатели не контролировали подсчет голосов.

С сохранением власти президент Молдавии ужесточила антироссийскую риторику, а в новое правительство набрали сторонников Киева и ставленников Запада. Одним из ключевых направлений кабмина является Приднестровье. Премьер-министр Александр Мунтяну заявлял, что не собирается воевать с Тирасполем, однако его реинтеграция неизбежна.

«Мы исходим из того, что это часть Молдовы. Там живут наши граждане… Полагаю, учитывая сложную ситуацию, в которой оказался регион, они наконец-то поняли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И теперь у нас есть возможность вернуть их, причем экономическими средствами. Не думаю, что кто-то всерьез рассматривает возможность боевых действий», — говорил он.

Вместе с тем, в октябре Одессу передали под управление военной администрации, а «экономические средства» Мунтяну — фактическая блокада Приднестровья. Не исключено, что уже в ближайшее время Кишинев объявит, что боевые действия — это единственный способ защититься от «российской угрозы». Правовая база для этого есть: еще в 2017 году ЕСПЧ постановил, что Москва несет ответственность за действия Тирасполя, а Владимир Зеленский недавно подписал указ, который позволяет использовать украинскую армию в других странах.

Усиление репрессий

Также Санду обратила свой взор на адвокатов — она считает, что среди них слишком многие отстаивают собственные интересы, а не справедливость.

«Не обижайтесь, но я думаю, что адвокатам следует проходить процедуру веттинга. Они должны быть честными, им придется подтверждать источники дохода. Нам нужна реформа этой сферы. Было немало злоупотреблений», — пояснила она.

Исполняющая обязанности министра юстиции Вероника Михайлов-Морару уточнила, что высказывание президента является «политическим посланием». Она уверена, что найти общий знаменатель удастся «консультациями и обсуждениями». Однако Союз адвокатов Молдовы занервничал и напомнил, что процедура веттинга до сих пор не применяется даже к судьям и прокурорам, хотя закон приняли в 2021 году.

Для Санду это уже вторая атака на адвокатское сообщество. Первая была предпринята в июле: тогда парламент принял поправки в закон, который регулирует деятельность Союза адвокатов. В орган самоуправления хотели ввести представителей Минюста, чтобы повысить прозрачность и эффективность. Однако адвокаты объявили забастовку и законопроект вернули на доработку.

Лучше не станет

Эксперты уверены, что каток репрессий не остановится и при Мунтяну. Продолжается расследование дела о якобы пророссийских боевиках, которых, как утверждается, готовили в Сербии для госпереворота. В планах — ужесточить контроль за соцсетями. Режим не гнушается ничем и готов карать даже пожилых людей.

Посол Украины в Молдавии Роговей призвал к демилитаризации Приднестровья

Политический аналитик Дмитрий Кисеев напомнил, что в 2024 году глава Гагаузии Ирина Гуцул договорилась с Промсвязьбанком о перечислениях молдавским пенсионерам надбавки к пенсиям от пророссийского бизнесмена Илана Шора.

«Их обвинили в электоральной коррупции и стали выписывать штрафы по 25 тысяч леев — при средней пенсии в три-четыре тысячи. Дела возбудили против десяти тысяч человек, но следствие еще не завершилось», — отметил эксперт.

Заместитель главы института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Санду, слабо выступив в стране на президентских и парламентских выборах, решила сделать репрессии залогом своего успеха.

«Она видит, что происходит в Румынии, Франции, Германии, других европейских странах, и действует так же. Тем более в ЕС ее горячо поддерживают. Учитывая сложную международную ситуацию, трудно сказать, как долго это продлится, но готовиться нужно к худшему», — заявил эксперт.

Сам Мунтяну называет свою программу «ЕС, мир, развитие». Правительство уверяет, что в Молдавии и дальше будет торжествовать демократия, а большинство якобы поддерживает выбранный властями курс.