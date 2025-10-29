Обзор иноСМИ: грозное предупреждение России, угрозы сокамерников в адрес Саркози

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Lionel Guericolas/IMAGO/TACC

Удар по мирным договоренностям на Ближнем Востоке

Перемирие на Ближнем Востоке, заключенное при посредничестве США и широко разрекламированное президентом Дональдом Трампом, продлилось чуть более двух недель. Оно оказалось под угрозой срыва после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по ХАМАС, пишет агентство Bloomberg.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что приказ был отдан после того, как члены палестинского движения ХАМАС атаковали израильские войска в городе Рафахе. При этом в ХАМАС отрицают какое-либо отношение к стрельбе, а вице-президент США уверил, что мирное соглашение остается в силе. «Срыв режима прекращения огня стал бы серьезным ударом для Трампа, который ставил это соглашение себе в заслугу, заявляя, что положил конец конфликту в регионе», - констатировало издание.

Во Франции оценили угрозы сокамерников в адрес Саркози

Бывший президент Николя Саркози, отбывающий наказание в тюрьме, все еще представляет Францию. То, что заключенные угрожали «отомстить ему за Муаммара Каддафи», демонстрируют открытое пренебрежение мигрантов к приютившей их стране, считает издание Atlantico.

По мнению журналистов, есть «четкая связь между правонарушителем, не признающим законов принявшей его страны» и тем, что он проявляет «большую преданность ливийскому диктатору Муаммару Каддафи, чем бывшему главе французского государства».

«Общие правила и ценности Франции представляются как форма подчинения, а колониальное прошлое используется в качестве предлога для отказа от интеграции и призывов к возмездию. (…) Было бы ошибкой преуменьшать значимость происходящего», - уверены они.

«Россия сделала грозное предупреждение Западу»

Заявление президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» стало предупреждением Западу о недопустимости эскалации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Испытание прошло на фоне растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном и может стать потенциальным российским козырем на переговорах по контролю над вооружениями.

«Новая ракета может стать вызовом и для предложенной президентом США Дональдом Трампом системы ПРО «Золотой купол» (Golden Dome), рассчитанной на перехват межконтинентальных баллистических ракет, следующих по гораздо более высокой траектории, чем низколетящий "Буревестник"», - пишет издание.

Джонсон получил деньги за затягивание конфликта на Украине

Информация о пожертвованиях компании QinetiQ, специализирующейся на обороне, разведке и технологических системах, бывшему премьер-министру Борису Джонсону «помогает объяснить, почему конфликт на Украине затянулся, и конца ему не видно», отмечает венгерское издание The European Conservative.

Издание привело данные о том, что в 2022 году глава компании Кристофер Харборн пожертвовал один миллион фунтов стерлингов занимавшему тогда пост премьер-министра Борису Джонсону, после чего они вместе поехали на Украину. При этом «Джонсон в 2022 году настоятельно призывал Зеленского не вести переговоры с Москвой», а прибыли QinetiQ за время войны резко выросли. «Каждая новая партия военной помощи совпадала по времени с очередным появлением Джонсона в СМИ и обогащала QinetiQ», - констатировали журналисты.

Кредит Украине «переполошил» Бельгию

Власти Бельгии выступили против предоставления Киеву нового крупного кредита в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear. Об этом пишет колумнист Bloomberg Лионель Лоран.

Он напомнил, что в начале спецоперации на Западе были заморожены принадлежащие России около 300 миллиардов долларов и основная их часть сосредоточена в Бельгии. При этом правительства страны считает, что предоставление Украине огромного кредита имеет неприемлемые риски и грозит массовым оттоком государственных инвесторов. «ЕС уверяет, что «непоколебимо» настроен поддерживать Украину. Если участники не смогут обеспечить выполнение поставленных задач, ссорясь даже из-за таких вещей, как совместный долг, на кону окажется благополучие не только Бельгии, а всего европейского проекта», - уверен колумнист.