Лидеры Беларуси и Казахстана провели телефонный разговор

Правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению двухстороннего сотрудничества. Договоренность об этом была достигнута во время состоявшегося 29 октября телефонного разговора лидеров двух стран Содружества.

© Российская Газета

Президент Александр Лукашенко и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, подтвердили в администрации главы белорусского государства, обсудили двустороннюю повестку.

Были также обсуждены и иные ключевые вопросы и проекты белорусско-казахстанских отношений, а также затронута межгосударственная повестка, включая подготовку предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.