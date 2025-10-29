В украинской полиции объяснили преследование экс-мэра Одессы

Национальная полиция Украины назвала причины преследования бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как сообщили в украинской полиции, подозрения лишенному гражданства республики бывшему чиновнику связаны со служебной халатностью при наводнении в Одессе в конце сентября, когда пострадали девять человек.

Обвинения представлены самому мэру, двоим его заместителям, должностным лицам городского совета, директору, начальнику и главному инженеру структурного подразделения коммунального предприятия. Им грозит до восьми лет заключения.

Ранее Труханов обвинил жену главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в наличии российского паспорта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы 14 октября.