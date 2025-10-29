Популярная у российских туристов страна ушла под воду

Рекордные ливни во Вьетнаме привели к одному из самых мощных наводнений в истории. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Под удар стихии попали популярные туристические города Хюэ и Хойан, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящий момент затоплено около 100 тысяч домов, девять человек погибли и пятеро пропали без вести. Нарушено железнодорожное сообщение между столицей — Ханоем — и Хошимином.

«Потоп нарастал так быстро, что нам пришлось срочно переселить гостей в другие отели за пределами зоны затопления ради их безопасности», — рассказал владелец отеля, расположенного рядом с рекой Тхубон в Хойане, Нгуен Нгок Ань.

Из зоны бедствия эвакуированы около 40 тысяч туристов.

