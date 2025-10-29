Что произошло 29 октября: взрыв на линкоре и мощное землетрясение

29 октября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Подробности — в материале «Рамблера».

Взрыв на линкоре «Новороссийск»

29 октября 1955 года в Севастополе произошла трагедия: затонул линкор «Новороссийск», который был флагманом Черноморского флота. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв старой немецкой мины, расположенной под днищем корабля. В результате происшествия погибло более 600 моряков, большинство из которых не успели эвакуироваться. Спасены были лишь девять человек, находившихся в воздушных карманах корабля. Эта катастрофа стала одной из самых крупных трагедий в истории советского военно-морского флота.

Основание Международного Красного Креста

29 октября 1863 года в Женеве состоялась конференция, на которой был основан Международный Красный Крест. Эта гуманитарная организация была создана с целью оказания помощи всем нуждающимся, независимо от их национальности, вероисповедания или социального статуса. На сегодняшний день МКК функционирует почти в 80 странах мира, предоставляя поддержку раненым, больным, пленным и мирным жителям в условиях конфликтов. Красный Крест является символом милосердия и нейтралитета.

Провозглашение Турецкой республики

29 октября 1923 года была создана Турецкая республика, и ее первым президентом стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Это событие ознаменовало конец Османской империи и начало периода масштабных преобразований. Ататюрк инициировал ряд важных реформ: столицу перенесли в Анкару, была принята светская конституция, женщинам предоставили избирательные права. Сегодняшняя Турция является продолжательницей этих реформ.

Крушение императорского поезда

29 октября 1888 года близ станции Борки под Харьковом произошла катастрофа с царским поездом, в котором находились император Александр III и его семья. Поезд шел с превышенной скоростью, что стало причиной крушения. В результате трагедии погибли более 20 человек. Император и его близкие остались невредимыми. По словам очевидцев, Александр III лично участвовал в спасении людей, вытаскивая их из-под обломков. Это трагическое событие привело к усилению мер безопасности на железных дорогах Российской империи.

Землетрясение в Пакистане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Пакистане 29 октября 2008 года в 70 км к северу от Кветты (700 км к юго-западу от Исламабада). Вскоре были зафиксированы остаточные толчки магнитудой 6,2. Число жертв составило 215 человек.