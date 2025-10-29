Российская Федерация не пойдет на мирное соглашение по Украине без гарантий безопасности своих территорий, пишет экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье, размещенной на платформе Substack.

Никакого соглашения не будет, пока российская сторона не получит четкие гарантии безопасности своих территорий, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Брайен также напомнил заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что цель Европы в украинском конфликте – раздробление Российской Федерации на более мелкие государства.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Словацкий премьер Роберт Фицо в сентябре говорил о том, что необходимо работать над гарантиями безопасности не только для Киева, но и для Москвы.