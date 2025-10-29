Польский премьер высказался об очаровании Москвой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «очарован» Москвой.
Такое мнение выразил глава польского правительства Дональд Туск, его слова приводит The Guardian.
Туск также раскритиковал Венгрию, отметив, что страна была «намного впереди Польши в 1989 году», но сейчас, по его словам, она является «самым бедным государством» в Европейском союзе (ЕС).
22 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выведут из строя нефтепровод «Дружба». Дипломат добавил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».