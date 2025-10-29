План Европейской комиссии (ЕК) по финансированию Украины подорвет бюджетный суверенитет Франции, заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X (бывшая Twitter).

С его точки зрения, конфликт на Украине стал предлогом для необратимой федерализации ЕС под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби.

Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Киева окончательно уничтожит французский бюджетный суверенитет, поделился своим мнением автор публикации.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия предложит странам Европейского союза взять совместные долги на десятки миллиардов евро для удержания Украины "на плаву".

Накануне официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа еще долго будет вынуждена содержать киевский режим.