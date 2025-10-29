Сложившаяся на Купянском и Красноармейском участке фронта ситуация с окружением тысяч украинских солдат "необычайно болезненна" для Владимира Зеленского, который недавно ездил в Вашингтон рассказывать о новом "контрнаступлении". Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Ситуация с новыми котлами необычайно болезненна для Зеленского, который недавно ездил в Вашингтон и возил туда карты нового "контрнаступа". Она показывает очевидное - бывший клоун в военном деле, естественно, профан, и говорить с ним на эти темы бесполезно, что президент США [Дональд] Трамп и сделал. Поэтому нелегитимный начал отрицать факт окружения, а его пропагандисты разгоняют тезис, что эта информация о котлах рассчитана на то, чтобы воздействовать на США и "создать впечатление, будто Россия одерживает победу", - указал он в своей авторской статье на медиплатформе "Смотрим. ру".

В реальности, продолжил политик, именно Зеленский - "главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылезает на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений". Только вот солдаты ВСУ подтверждают слова Владимира Путина, подчеркнул он, приведя слова одного из военнослужащих.

Медведчук отметил, что 26 октября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему было доложено, что на Купянском участке фронта в окружении находится до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на Красноармейском - 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ.

"В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - процитировал распоряжение президента РФ Медведчук.

"Призыв к милосердию российского лидера очень важен именно сейчас, поскольку это показывает, что в российском руководстве нет и не было военной истерии, намека на геноцид украинцев, в котором западная пропаганда безуспешно старается обвинить Кремль", - заключил он.