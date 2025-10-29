В США назвали «единственный выход» для Украины

Завершение украинского конфликта может произойти, когда Москва и Киев придут к решению вопроса безопасности, пишет Responsible Statecraft (RS).

«Единственный выход» из замкнутого круга эскалации на Украине — компромисс с помощью переговоров, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

По мнению обозревателя издания, для заключения мирного соглашения потребуется решить ключевые проблемы безопасности каждой из сторон — причем так, чтобы ни Россия, ни Украина не чувствовали в этом угрозы.