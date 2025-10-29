Украина и ее западные союзники не имеют плана победы, в отличие от России. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион (Marc Champion).

Обозреватель отметил, что Киев «вот-вот столкнется с самой суровой зимой» с момента начала российской военной операции в 2022 году.

«У России есть план для достижения победы, а у Украины — для выживания. Вопрос заключается в том, есть ли какой-либо план у ее союзников. Если отвечать коротко, то нет, или, по крайней мере, пока нет», — констатировал он.

По его мнению, противоречивая политика американской администрации и нерешительность Европы стали серьезной проблемой, так как «именно от их дальнейших действий, или, скорее, от их бездействия» будет зависеть, как именно «закончится эта война».

При этом отказ Бельгии от передачи российских активов Украине рискует оставить Киев без денег уже в начале 2026 года.

«Заявления [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова об окружении и неизбежном крахе украинских войск на фронте могут оказаться самоисполняющимися пророчествами, если союзники не предоставят свою долю средств для ведения боевых действий этой зимой», — уверен он.

27 октября издание The Economist сообщило о том, что за последние три недели на Украине вышли из строя несколько тепловых электростанций, а также остановилась добыча, возможно, половины газа. Журналисты констатировали, что украинская энергосистема находится на грани коллапса.