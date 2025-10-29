На саммите АТЭС президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает наблюдать, а не проводить время на пляже или спать сутками напролет, передает РИА Новости.

Таким образом глава США прокомментировал свое участие в конфликте на границе между Камбоджей и Таиландом. Трамп сообщил, что, одновременно с заключением экономических соглашений с США, эти две страны вступили в фазу конфликта. Он отметил, что использовал угрозу расторжения достигнутых договоренностей, чтобы побудить Таиланд и Камбоджу прекратить пограничный спор.

Трамп заявил, что позвонил главе Камбоджи, а затем — руководству Таиланда, потом снова связался с главой Камбоджи, «и через пару дней конфликт завершился».

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

В воскресенье, 26 октября, премьер-министрами Таиланда и Камбоджи была подписана декларация. Она предполагает урегулирование конфликта в присутствии Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима. Американский президент отметил, что в рамках мирного соглашения стороны договорились остановить боевые действия, а также освободить 18 камбоджийских военнопленных.