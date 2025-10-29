У России имеется план победы в украинском конфликте, тогда как у Киева на руках только план выживания. Таким мнением поделился в своей авторской колонке колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Как подчеркивает журналист, он сомневается в том, что у западных союзников Украины есть четкий план, по крайней мере, в данный момент. Политика главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Киева «остается противоречивой», поскольку его администрация одномоментно переложила все финансовое бремя поставок вооружения и помощи Украине на европейские страны, переживающие и без того серьезные финансовые трудности, уточняет Чемпион.

Единственным возможным способом закрыть «финансовую дыру» для Брюсселя осталось использование в ЕС российских активов, однако этот план сорвала Бельгия, поскольку опасается судебных издержек, добавил колумнист. Он предположил, что, по всей видимости, Украина «останется без наличных» к концу первого квартала 2026 года.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал новый план помощи Украине. По его словам, план Европейской комиссии (ЕК) по созданию совместного долга для помощи Киеву спровоцирует подрыв бюджетного суверенитета французской республики.