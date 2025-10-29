Президент Южной Кореи вручил Трампу высшую госнаграду страны

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вручил американскому лидеру Дональду Трампу орден «Мугунхва», который является высшей государственной наградой страны.

Как пишет ТАСС, церемония награждения прошла в Кёнджу.

По данным агентства, Трамп стал первым американским президентом, которому вручили эту награду.

Уточняется, что данный орден вручается за «выдающиеся заслуги в деле укрепления государства, обеспечения мира и процветания народов».

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.