Трамп рассказал о звонке Путина

Президент США Дональд Трамп рассказал о звонке российского лидера Владимира Путина после урегулирования конфликта Армении и Азербайджана. Кадры с речью американского лидера привел Telegram-канал «Пул N3».

Трамп заявил, что благодаря этим усилиям удалось спасти «миллионы жизней». По его словам, Путин после этого позвонил ему и сказал: «Это потрясающе. Просто невероятно».

«Мы не могли остановить ту войну долгие годы, миллионы людей погибли, но мы смогли это сделать», — сказал президент США.

По словам Трампа, представители Армении и Азербайджана приехали в Белый дом и сперва держались на расстоянии, но постепенно сближались «все больше и больше», а через час уже обнимали друг друга в знак мира.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Напомним, что Армения и Азербайджан подписали трехстороннюю декларацию о прекращении боевых действий при посредничестве Трампа 8 августа. Она обязывает страны прекратить конфликт, восстановить торговлю и дипломатические отношения.