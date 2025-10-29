Лукашенко одобрил поправки в одно соглашение с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение о свободе передвижения, заключенного с Россией. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов республики.

Указ одобряет внесение изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 24 января 2006 года. об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств.